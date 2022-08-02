 الغرافة والعربي يستهلان مشواريهما في الدوري القطري بالفوز - بوابة الشروق
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الغرافة والعربي يستهلان مشواريهما في الدوري القطري بالفوز

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:32 م

استهل الغرافة مشواره في الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، بالفوز على ضيفه السيلية 2 /1، كما فاز العربي على ضيفه قطر 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى.

وعلى استاد ثاني بن جاسم ، أنهى الغرافة الشوط الأول متقدما بهدف مؤيد حسن في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمرو عبدالفتاح علي سراج الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، ثم رد مهند علي كاظم بهدف للسيلية في الدقيقة 66.

وحصد الغرافة والعربي أول ثلاث نقاط لهما ليتصدرا جدول الترتيب رفقة المرخية والأهلي.

وعلى استاد حمد الكبير، لعب قطر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 لطرد سيباستيان سوريا.

واستغل العربي النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل هدفين عن طريق أحمد فتحي في الدقيقة 70، وإبراهيم ناصر كالا في الدقيقة الأخيرة.


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