أمريكا تقدّم أكثر من 88 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لشعب السودان

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم أكثر من 88 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان الذي لا يزال يعاني من الآثار المدمرة للعنف وانعدام الأمن الغذائي والصدمات المناخية، بما في ذلك الفيضان.



ووفقا لبيان من الخارجية الأمريكية - تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- فقد"تمّ تأمين هذا التمويل بعد سحب الرصيد الكامل لصندوق بيل إيمرسون الإنساني، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية التي تقدّم 670 مليون دولار إضافية كمساعدات غذائية للاستجابة للمستويات العالية وغير المسبوقة لانعدام الأمن الغذائي الحاد حول العالمية".



وتابع البيان "تدعم الحكومة الأمريكية بهذا التمويل برنامجَ الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الغذائية، بما في ذلك الذرة الرفيعة والبازلاء الصفراء، كما تدعم منظمة اليونيسف لتقديم المساعدة التغذوية لما يقرب من 2ر1 مليون شخص من المتضررين من الأزمة في جميع أنحاء السودان. وقد بلغت مساعدات الولايات المتحدة حتى الآن في السنة المالية 2022



وأضاف البيان أن "أكثر من 371 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان، بما في ذلك أكثر من 348 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفاقم الأزمات والنزوح الداخلي المتعاظم".