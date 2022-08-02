الصين عن مقتل أيمن الظواهري: لا يجب التعاون في مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى

علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في كابول بأفغانستان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، فى مؤتمر صحفى، عندما سئلت عن تعليق بلادها بشأن مقتل الظواهري إن "بكين ضد جميع أشكال الإرهاب، لكنها في نفس الوقت تعارض (المعايير المزدوجة) في عمليات مكافحة الإرهاب"، وفقا صحيفة "ذا هندو بيزنس لاين".



وأضافت: "الصين تقف دائما بحزم ضد الإرهاب، إننا نشارك بنشاط في عمليات مكافحة الإرهاب الدولية، لكننا نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب ويجب محاربة جميع أشكال الإرهاب".



وتابعت: "لا ينبغي أن يتم التعاون في مكافحة الإرهاب على حساب سيادة الدول الأخرى".



وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في كابل خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وكان الظواهري (71 عاما)، "أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، وأشرف إلى جانب مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، على هجمات 11 سبتمبر 2001".