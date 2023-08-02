تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر، عن تنظيم مسابقة "مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب"، والتي عملت منصة YounGo School عليها طوال 6 أشهر ، لتعليم مئات من أطفال مصر .

وتبدأ الوزارة في استقبال الأعمال من اليوم الأربعاء - ٢ أغسطس، على أن يكون أخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٩ أغسطس الساعة 11:59 مساءا.

وبالنسبة لشروط المسابقة، فتتمثل في أن يكون عمر الطالب من ٥ إلى ١٨ سنة، وأن يكون أحد طلاب المبادرة، ويقوم بعمل فني واحد في كل دورة، حيث تضم المجالات أساسيات الرسم من خلال رسم لوحة فنية تمثل منظر سياحي في مصر ، ومجال الدوبلاج الكارتوني من خلال تقديم دوبلاج لمشهد يمثل قبول الآخر، بحد أدنى ٣٠ ثانية، وبحد أقصى دقيقتين، بالإضافة إلى مجال الرسوم المتحركة من خلال تقديم مشهد رسوم متحركة يمثل الصداقة، بحد أدنى ١٥ ثانية، وبحد أقصى دقيقتين.

والتقييم سيكون على الإبداع ١٠ نقاط، و١٠ نقاط على المهارة، و١٠ نقاط على الاتقان، وسيتم تكريم أفضل الطلاب في حفل، بحضور ممثلي عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo.

وتقدم أعمال المسابقة هنا 👇



