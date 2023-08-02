مئات الأسر بدون كهرباء في إحدى جزر الكناري لليوم الثالث على التوالي

لا تزال مئات الأسر في لا جوميرا ، إحدى جزر الكناري، بدون كهرباء لليوم الثالث على التوالي بعد انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في الجزيرة يوم الأحد الماضي.

ومع ذلك، عادت الكهرباء إلى 95% من سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 ألف نسمة مرة أخرى، حسبما ذكرت شركة الطاقة "إنديسا" بعد ظهر الثلاثاء.

وطالب رئيس مجلس الجزيرة، كاسيميرو كوربيلو، بأن تتحمل إنديسا تكلفة الأضرار التي لحقت بالشركات والأفراد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. واتهم الشركة بـ "الإهمال الاستثنائي".

وكان هناك غضب في الجزيرة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي في إي). وانتقد السكان ليس فقط الاستعادة البطيئة للكهرباء، ولكن أيضا سوء صيانة المرافق.

وحدث انقطاع التيار الكهربائي في الجزيرة الأطلسية، التابعة لإسبانيا، في الساعة 3 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد. وقال المسؤولون إن مطار الجزيرة والمستشفى وميناء لا جوميرا ظلت تعمل بفضل المولدات.

ومع ذلك، كانت هناك اضطرابات واسعة النطاق في إمدادات المياه وشبكة الهاتف المحمول.

وقال كوربيلو: "تأثرت حياة الأشخاص وأداء الخدمات العامة وبالطبع اقتصاد الجزيرة" بشدة.

يشار إلى أن لا جوميرا واحدة من أصغر جزر الكناري وتبلغ مساحتها حوالي 370 كيلومترا مربعا وتحظى بشعبية بين السياح الأوروبيين ليس فقط للسياحة الشاطئية، ولكن أيضا للمشي لمسافات طويلة والرياضات المائية ومشاهدة الحيتان والدلافين.

