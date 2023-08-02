زيادة مشتريات السعوديين من الذهب إلى أكثر من 26 طنا في 6 أشهر

ارتفع الطلب على الذهب في السعودية سواء المجوهرات أو السبائك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.6% سنويا، إلى 26 طنا، بزيادة قدرها 2.3 طن عن النصف الأول من العام الماضي.

وتشير إحصائية نشرها موقع "مباشر" اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الطلب على الذهب في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9% سنويا إلى 12.8 طن مقابل 12.2 طن خلال لفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، تراجع الطلب خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام لحلي بنسبة 4.48%.

وسجل الطلب على الذهب في السعودية خلال عام 2022 أعلى مستوياته في آخر 5 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 13.35% سنويا مسجلاً 50.1 طن، مقابل 44.2 طن في عام 2021.

وسجل الطلب على المجوهرات بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنحو 4.3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 19.3 طن، في حين ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 1.06% إلى 9.5 طن.

وعلى مستوى السبائك، ارتفع الطلب بالسعودية على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 29.6% سنويا خلال النصف الأول من العام إلى 7 أطنان.

في الوقت نفسه، بلغ احتياطي المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 323.1 طن لتحل في المرتبة الأولى عربيا والـ17 عالمياً.