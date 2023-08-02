أردوغان يدعو بوتين لتجنب أي تصعيد في البحر الأسود

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى تجنب أي تصعيد في البحر الأسود، في إطار النزاع مع أوكرانيا.



ووفق بيان للرئاسة التركية، قط طلب أردغان من بوتين، خلال اتصال هاتفي، عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وشدد على أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرا للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخرا.



وقال أردوغان إنه ليس من مصلحة أحد أن يتم تعطيل مبادرة البحر الأسود لفترة طويلة، وأن الدول ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج الحبوب ستعاني كثيرا جراء توقف الاتفاقية"، وفق شبكة «الحرة».



وأوضح الرئيس التركي أن أسعار الحبوب التي انخفضت بنسبة 23 بالمئة خلال فترة تنفيذ الاتفاقية، قد ارتفعت بنسبة 15 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.



وجاء في بيان الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين اتفقا على إجراء الرئيس الروسي زيارة لتركيا.