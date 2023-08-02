رئيس جامعة جنوب الوادي يوجه مديري العموم ببذل أقصى جهد لتطوير الجامعة

اجتمع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مع مديري العموم بالجامعة، بحضور أمين عام الجامعة، والأمين المساعد؛ لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية وآليات سير العمل في الفترة المقبلة؛ داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد بالعمل من أجل رفعة شأن هذا الكيان.

وأكد رئيس الجامعة، لمديري العموم، أن الجامعة مكون تعليمي وبحثي والجزء الإداري له أهمية كبرى مع هذه المكونات، مشيرًا إلى أهمية تمكين العاملين في الإدارة الذين يعدون عاملًا رئيسيًا من عوامل النهضة والتقدم.

وأشار إلى ضرورة تحديث البيانات بصفة مستمرة بالجامعة، مشددًا على أهمية أن تكون الجامعة مستودع إلكتروني لتحسين خدماتها وعملياتها وتعزيز الإبداع بها.