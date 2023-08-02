خفض رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، مرتب وزير النقل اس ايسواران، عقب اعتقاله الشهر الماضي لصلته بتحقيق متعلق بالفساد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن لي هسين قوله، إنه سيتم خفض مرتب وزير النقل إلى 8500 دولار سنغافوري (6300 دولار) شهريا لحين إشعار آخر. وهذا يمثل خفضا بنسبة 82% عن الحد الأدنى للمرتب الوزاري الأساسي الذي يبلغ 46 ألفا و750 دولارا في سنغافورة، حيث مرتبات المسئولين السياسيين تعد من بين الأعلى في العالم.

وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن تحقيقات الفساد مازالت مستمرة، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية.