الجيش السوداني: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، اليوم الأربعاء، ما تردد عن التوصل إلى هدنة بشأن الصراع الدائر في البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المتحدث العسكري قوله إن الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح، موضحا أن وفد الجيش السوداني لا يزال في البلاد، والتفاوض متوقف حاليا.

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان الخميس الماضي، عودة وفده المفاوض من مدينة جدة السعودية إلى البلاد، وأرجع سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض.

وتوصلت المفاوضات في جدة، بين وفدي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، برعاية السعودية والولايات المتحدة، أكثر من مرة إلى هدن إنسانية، غالبا ما كان يتم اختراقها.

لكن المفاوضات توقفت، وعاد وفد الجيش إلى البلاد، معلنا استعداده العودة إلى طاولة المفاوضات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات.

وتتواصل، منذ نحو أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعلن بعد توقيع الاتفاق الإطاري المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.