صلي قداسة البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي، مع شباب ملتقي لوجوس الثالث، ضمن فعاليات برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات شباب العالم الذى يتواجد حاليا فى مصر للخدمة فيها والتى تتنوع من كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة خدمات متنوعة بوجه عام.



وقد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي مع الشباب المشارك، وقد كانت صلاة القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين من كل إيبارشيات الكرازة حول العالم.



وفي نهاية القداس، وزع قداسة البابا تواضروس، بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

يذكر ان أسبوع الخدمة المقام حالياً يضم ١٠٠ شاب وشابة من ٥ قارات العالم ويتواجدون فى مصر للعام الثانى على التوالى ويخدمون ما يزيد على ١٥٠٠ طفل وكثير من الأسر وهى خدمة بدائها قداسة البابا منذ عام ٢٠١٨ من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطى العالمى والشباب القبطى داخل مصر.



ويعتبر هذا اللقاء هو الثانى خلال هذا العام بعد أسبوع الخدمة الثاني للشباب المصرى الذى أقيم فى يوليو الماضي والذى اشترك فيه اكثر من ١١٠ شباب وشابات من داخل مصر.