عبد الرحمن فيصل لاعب اليد: الأهلي نقطة فارقة في مسيرتي

أكد عبد الرحمن فيصل لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه سعيد بالتجديد للنادي الأهلي، وأنه يسعى لتحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وقال عبد الرحمن فيصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إن ديفيد ديفيز المدير الفني ليد النادي الأهلي السبب الرئيسي في عودة الأهلي لمنصات التتويج.

وأوضح أن المدير الفني الإسباني يحاول تطوير كل اللاعبين بشكل عام، من أجل إظهار افضل مستوياتهم خلال المباريات، وهو الأمر الذي لاحظه الجميع خلال الفترة الأخيرة.

وعلق فيصل على المنافسة خلال الموسم المقبل، مؤكداً أن البطولات المحلية ستشهد مستويات قوية حيث يوجد العديد من الفرق تسعى لتقديم أفضل ما لديها، وهذا يؤكد أن الموسم سيكون صعب.

وأتم فيصل تصريحاته أن النادي الأهلي سيسافر إلى سلوفينيا السبت المقبل، من أجل خوض معسكر إعدادي هنك استعدادا لكأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب.