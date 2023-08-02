 إزالة 410 مخالفات إشغال طريق و26 فرشا في كفر الدوار - بوابة الشروق
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إزالة 410 مخالفات إشغال طريق و26 فرشا في كفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 8:59 م

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 410 مخالفات إشغال طريق "ثابت ومتحرك" بعدد من مناطق المدينة من بينها شوارع "صلاح الدين، وبيع المصنوعات، و26 يوليو، والبرادعية، والنفق، وحلقة السمك، والكوبري الواطي، وبور سعيد".

وتم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بإشراف من نواب رئيس المدينة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.


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