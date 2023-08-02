 توجيه اتهامات لترامب بالسعي لتغيير نتائج انتخابات 2020 - بوابة الشروق
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توجيه اتهامات لترامب بالسعي لتغيير نتائج انتخابات 2020

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 2:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 2:23 ص

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقق في مساعيه للتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لوزارة العدل.

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