ملك الأردن ورئيس دولة الإمارات يجريان مباحثات في عمان

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أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أكد الزعيمان في مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.

وبحث الزعيمان، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب الرئيس الإماراتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، آليات توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية.

وجدد الزعيمان تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد الملك بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن القضايا العربية في مجلس الأمن، بصفتها عضوا غير دائم فيه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن البلدين الشقيقين تجمعهما رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما، وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وتطرقت المباحثات إلى مجمل قضايا المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية.

وتخلل المباحثات مأدبة غداء رسمية أقامها الملك؛ تكريما للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق.