أوكرانيا: تدمير العشرات من الطائرات المسيرة الروسية

استهدفت طائرات مسيرة روسية - إيرانية الصنع العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا خلال الليل، ولكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت عشر طائرات منها استهدفت العاصمة، ودمرت 23 طائرة مسيرة أخرى تم إرسالها لمنطقة أوديسا، وفقا لما قالته السلطات الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن بعض الطائرات المسيرة وصلت لمنطقة أوديسا، لتصيب البنية التحتية للميناء. ووفقا لتقارير إعلامية، وقعت انفجارات وحرائق في ميناء ازميل المطل على نهر الدانوب.

وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة أن الهجمات على كييف وقعت من عدة اتجاهات.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إنه لم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع لمهاجمة المدينة.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي "بالعمل البطولي للدفاعات الجوية"، عبر قناته على تطبيق تليجرام.

وقال: "لحسن الحظ، لم تقع خسائر بشرية، وللأسف، هناك أضرار". وأضاف أن "إرهابيي" روسيا استهدفوا مجددا الحبوب والأمن الغذائي العالمي من خلال شن هجمات على البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا.

وأضاف: "عندما تهاجم روسيا موانئ مدنية فذلك يمثل تهديدا للجميع في القارة"، موضحا: "تستطيع روسيا أن تتوقف ويجب وقفها".

وفي روسيا، تواصلت سلسلة الحرق المتعمد في مكاتب التجنيد العسكري، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن ثمان محاولات هجوم منذ مساء أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "بازا" الإخبارية على شبكة الإنترنت.

ووفقا للمعارضة الروسية، وقع أكثر من 130 هجوم حرق عمد على أهداف حكومية وعسكرية منذ بدء الحرب.