مارسيلو يدعم لاعب أرجنتينوس جونيورز بعد تعرضه لإصابة مروعة

أعرب البرازيلي مارسيلو لاعب فلومينينسي عن حزنه الشديد، لما حدث للوسيانو سانشيز، لاعب أرجنتينوس جونيورز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس.

وتعرض سانشيز لإصابة مروعة وهي كسر في الساق بعد التدخل القوي من قبل مارسيلو، خلال ترقيصه من الجبهة اليسرى، والتي على إثرها حصل مارسيلو على البطاقة الحمراء وخروجه من الملعب باكيا.

وغرد مارسيلو عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" اليوم علي أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب لقد أصبت زميلا من غير قصد".

وأضاف البرازيلي:" أود أن أتمنى لك الشفاء الكامل يا لوسيانو سانشيز.. كل الدعم لك".