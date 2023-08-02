مياه الأقصر تشارك في ورشة تبادل الخبرات لمحطات الترشيح الفائق

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في فعاليات ورشة عمل تبادل الخبرات لمحطات الترشيح الفائق على مستوى الشركات التابعة بالإسكندرية.



وقال الشركة، إنه تم تقديم شرح لمحطة الرضوانية كونها أول محطة على مستوى الجمهورية؛ حصولا على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.



وأضافت الشركة، أنه تم تقديم شرح كامل للشركات التابعة للأمور الفنية والإدارية وتم الثناء على القيادة الفنية والإدارية من وتم تقديم الشكر على الجهد المبذول للوصول بمحطة الرضوانية للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محطات الترشيح الفائق.