وزير الدفاع الكويتي يثمن دور واشنطن المحوري في حرب تحرير بلاده

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، قالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، إنه تم أيضا خلال الاتصال، استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما هنأ أوستن، الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه مهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور النماء.

وأضاف البيان أن الشيخ أحمد الفهد، أعرب عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على هذا الاتصال، وما تضمنه من مشاعر طيبة، مستذكرا بهذه المناسبة الدور الكبير والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في دعم الموقف الكويتي ومناصرة قضاياه العادلة، من خلال المشاركة الرئيسية والفعالة لقواتها المسلحة في حرب تحرير دولة الكويت، والتي تأتي تأكيدا على عمق ورسوخ العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وشن الجيش العراقي هجوما على الكويت في 2 أغسطس لعام 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.

ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين، تحت اسم جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.

واستمر الغزو العراقي للكويت فترة 7 شهور، انتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير لعام 1991، بعد حرب الخليج الثانية.

وأمس الثلاثاء، قالت سفارة واشنطن لدى الكويت في بيان لها، إن الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا مكونا من 35 دولة في عملية «عاصفة الصحراء»، وساهمت بنحو 700 ألف جندي؛ لوقف زحف القوات العراقية وتحرير الأراضي الكويتية.

وأضافت أن قواتها فقدت 299 جنديا خلال حرب التحرير، لافتة إلى أن هذا اليوم مناسبة لاستذكار وتكريم «كل من قدم حياته من القوات الأميركية والكويتية وقوات التحالف الذين قاتلوا من أجل الحرية».