دا سيلفا: لا بوتين ولا زيلينسكي مستعدان للسلام

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل من أجل السلام في أوكرانيا لكن لا رئيسها فلوديمير زيلنيسكي ولا رئيس روسيا فلاديمير بوتين مستعدان للحديث عن السلام.

وأضاف لولا، في مؤتمر صحفي، أن مقترحات السلام التي يبحث عنها مع دول محايدة أخرى ستكون جاهزة عندما تكون روسيا وأوكرانيا جاهزين للتفاوض، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت الحرب في أوكرانيا، في فبراير العام الماضي، بعدما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبدأ عملية روسية عسكرية خاصة، كما أسماها، في الأراضي الأوكرانية.

وسيطرت القوات الروسية على العديد من أراضي أوكرانيا، وفي المقابل، تشهد وتيرة الحرب القائمة الآن هجوما أوكرانيا مضادا في محاولة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.