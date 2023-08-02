مقتل 6 أشخاص في عنف طائفي بولاية هاريانا الهندية

ذكر رئيس وزراء ولاية هاريانا مانوهار لال خطار، اليوم الأربعاء، إن ستة أشخاص، من بينهم اثنان من حراس المنازل، قتلوا في العنف المجتمعي بالولاية، بينما تم اعتقال 116 شخصا.

وأضاف أنه تمت السيطرة على حوادث عنف متفرقة، تم رصدها في أماكن أخرى، بعد السيطرة على الاشتباكات بمدينة "نوح"، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة، بما في ذلك "نالهار" بمدينة "نوح" وميدانتا في جوروجرام، طبقا لما ذكره رئيس وزراء ولاية "هاريانا"، مضيفا أن 116 شخصا، تم اعتقالهم، أثناء البحث عن المتهمين الآخرين.

وقالت الشرطة، إنه جرى نشر قوات إضافية وفرض حظر تجوال بمدينة نوح، كما عطلت خدمات الإنترنت.

وفي المناطق المجاورة، تم حظر تجمع خمسة أشخاص أو أكثر وأغلقت جميع المدارس أبوابها أمس الثلاثاء.