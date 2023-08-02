البنتاجون: كوريا الشمالية ترد على طلب حول الجندي الأمريكي المحتجز لديها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن كوريا الشمالية قدمت "ردا موجزا للغاية" على طلب من قيادة الأمم المتحدة يتعلق بالجندي الأمريكي الذي انطلق عبر الحدود الشديدة الحراسة مع كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي وجرى احتجازه على الفور.

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة، في مؤتمر صحفي، إن كوريا الشمالية لم ترد سوى بتأكيد تلقيها لطلب قيادة الأمم المتحدة للحصول على معلومات حول الجندي الأمريكي ترافيس كينج، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات مفصلة عنه.

وأضاف رايدر: "أستطيع أن أؤكد أن كوريا الشمالية ردت على قيادة الأمم المتحدة لكن ليس لدي أية معلومات جوهرية يمكن الإفادة بها"، مشيرا إلى أن رسالة كوريا الشمالية إلى قيادة الأمم المتحدة كانت مجرد "تأكيد" لتلقي الطلب المقدم من القيادة.

وكان الجندي الأمريكي، انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية في 18 يوليو الماضي أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود، ما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية.