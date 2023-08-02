خبير أسواق عالمية يتوقع استمرار تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

قال مازن سلهب، خبير الأسواق العالمية، إن تراجع الأسواق اليوم، مرتبط بتخفيض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا استمرار التراجع في تصنيف واشنطن.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، مع الإعلامي أحمد بشتو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن توقعاته بتراجع تصنيف أمريكا الائتمانين مرتبطة باستمرار واشنطن في طباعة العملة الرخيصة أو طباعة الدولار، والاستدانة بمستويات قياسية، وعدم وجود سقف للدين في الوقت الحالي.

وأكمل: «المؤشرات وصلت إلى مستويات فنية متشبعة بالشراء، وبالتالي كان من الممكن أن تتعرض إلى عمليات بيع، والكثير من الأسهم في هذه المؤشرات وصلت إلى مرحلة ليست مرتبطة بنمو حقيقي، بقدر ما كانت مرتبطة بزخم جماعي للشراء، وخاصة في قطاع التكنولوجيا».

وقال ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ بسبب المخاوف المالية، وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من يناير، وهي أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي؛ التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وقال فرنسيس، إن الوكالة استندت في قرارها لأسباب منها: التدهور الملحوظ في الحوكمة الأمريكية، والذي أكد أنه يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المسائل المالية والديون.

وانعكس هذا التدهور، بالإضافة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد، على أحداث العنف التي وقعت في السادس من يناير، والذي سلطت عليه الوكالة الضوء خلال مناقشاتها مع وزارة الخزانة.