واشنطن تقول إنها تتواصل مع بيونج يانج بشأن الجندي الأمريكي المفقود

ردت كوريا الشمالية على استفسارات بشأن جندي أمريكي مفقود بعد أسابيع من الصمت الإذاعي، حسبما ذكرت الحكومة الأمريكية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر: "يمكنني أن أؤكد أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد استجابت لقيادة الأمم المتحدة، لكن ليس لدي أي تقدم كبير لأقرأه، لذا سأحيلكم إلى قيادة الأمم المتحدة للحصول على مزيد من التفاصيل".

وأوضح أن كوريا الشمالية أكدت فقط أنها تلقت طلبا أمريكيا للحصول على معلومات حول هذه المسألة.

لكن في السابق، تجاهلت بيونج يانج جميع محاولات الولايات المتحدة للاتصال بها، وفقا لتقارير أمريكية.

وحيرت قضية الجندي الأمريكي الشاب الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية المراقبين لأسابيع.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الجندي أكمل خدمته وكان يجب أن يعود إلى بلاده بعد قضاء بعض الوقت في مركز احتجاز كوري جنوبي. وكان قد تم تهديده بـ "إجراءات إدارية إضافية" في الولايات المتحدة.

وكان الرجل قد تم اصطحابه إلى المطار لكنه اختفى قبل صعوده إلى الطائرة.

وفتحت وزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في القضية.

ولم ترد معلومات عن دوافع الشاب وما كان يفعله في الساعات الفاصلة بين مغادرته المطار والعبور إلى كوريا الشمالية وحالته الحالية أو مكان وجوده، حسبما قالت البنتاجون مؤخرا.

وكل ما هو معروف هو أنه محتجز لدى الكوريين الشماليين.

