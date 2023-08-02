مسئول أممي: القاهرة كانت الاقتراح الأفضل لتنظيم المنتدى الحضري العالمي 2024

قال المهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن المنتدى الحضري العالمي، هو ثاني أكبر مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة والوحيد من نوعه الذي يتطرق لقضايا التحضر.

وأرجع خلال مداخلة له عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أسباب اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ22عام 2024، إلى أن القاهرة كانت المقترح الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وذلك وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس الشاكلة ونفس الحجم والأهمية.

وأوضح أنه يتم نقاش قضايا متعلقة بالتحضر، ولا يتوقف الحاضرين فيه على ممثلي الحكومات بل يشمل المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والإعلام، منوهًا أن يضم أنشطة متنوعة داخل المدينة وخارجها في عدة أماكن متفرقة.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستعمرات البشرية، تعاون مع الحكومة وعدة وزارات متمثلة في الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط، في الجوانب المرتبطة بعملية التحضر، والمتمثلة في تطوير المناطق العشوائية، وإعداد السياسية الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ووضع استراتيجية الإسكان، وهي الأولى من نوعها التي تتماشى مع الحق في السكن والعدالة المكانية.

وشدد أن مصر حققت قفزات، وأنشطة متعددة كان للأمم المتحدة دور رئيسي في تقديم الدعم لها، منوهًا أن تنظيم المنتدى الحضري العالمي سابقة من نوعها، نظرًا لتنظيمه للمرة الثانية في إفريقيا، بعد تنظيمه في دولة كينيا عام 2002.