كشفت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي الفرنسية، أن باريس تبدأ تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء، اعتبارًا من أول شهر أغسطس الجاري، لأسباب كثيرة من أهمها؛ نقص الوقود الذي يصل لفرنسا عن طريق روسيا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن باريس تتخذ إجراءات من أجل تخطى الأزمة، مشيرة إلى أن «الأزمة في فرنسا مندلعة منذ فترة، حيث إن الدولة قد تشهد زيادة سنوية في أسعار الكهرباء».

وذكرت أن فرنسا ستعيش في حالة احتقان، إذا لم تجد الحلول البديلة لاستعادة قوتها في مجال الطاقة والوقود، مؤكدة أن «زيادة الأسعار لن تكون الأولى أو الأخيرة».

وأوضحت أن قيمة الزيادة التي طلبتها فرنسا على فواتير الكهرباء بلغت 160 يورو كزيادة سنويا، مما يشكل عبئا كبيرا على المواطن الفرنسي، مشددة على أهمية وجود حل لسد العجز في الطاقة.

https://www.youtube.com/watch?v=Yb5WOfkEaMw&ab_channel=eXtranews