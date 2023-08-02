مطاعم أمريكية تتنافس على التكريم لحدها من إهدار الطعام

بادر أكثر من 24 من المطاعم ومركز الطهي في منطقة مترو ديترويت بولاية ميتشجان الأولى في الولايات المتحدة، بالتسجيل في برنامج "بليدج"؛ للحصول على شهادة تعتبر تكريما لها لالتزامها بالعمل على منع إهدار الطعام والحد من هذا التصرف.

وتمكنت 7 من المطاعم المشاركة من النجاح في استكمال متطلبات البرنامج، وحصلت على شهادة تكريم لنجاحها في تنفيذ الخطوات المطلوبة أو قيامها بجهود إضافية للحد من إهدار الطعام، وتوفير الأموال، وتحسين قوائم الطعام، وتوعية العاملين والزبائن.

يشار إلى أن "بليدج" شهادة دولية تمنحها منظمة "فود نوت ويست" غير الربحية ومقرها ديترويت.

وأقيمت مراسم تكريم للمطاعم السبعة في مطعم الشيمي أحد الحاصلين على الشهادة، بمدينة رويال أوك الشهر الماضي، حيث التقت المطاعم لمناقشة مزايا البرنامج.

وقالت دانيل تود مؤسسة المنظمة والمديرة التنفيذية، إن مطعما الشيمي وجونز سجلا انخفاضا بنسبة 50% في إجمالي الإهدار، وسجل مطعم سيلفان تيبل انخفاضا في تكاليف الأغذية بنسبة 4%.