أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، والتي يقدر العجز المالي المتوقع بها بـ6.8 مليار دينار كويتي (نحو 22.1 مليار دولار).

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تُقدر الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي 2023-2024، بنحو 19.467 مليار دينار، فيما تُقدر المصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.

وجاءت نتيجة التصويت بالبرلمان على مشروع الموازنة بموافقة 47 عضوًا، ومعارضة 12 عضوًا، وامتناع عضوين، من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوًا، وفق وكالة «كونا».

واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار.

وتسعى الكويت، وهي دولة خليجية منتجة للنفط وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على إيراداته، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ونمو الإيرادات غير النفطية، كما تنفذ إصلاحات لترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق.

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