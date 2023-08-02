الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين الحشاني خلفا لها

اللواء فؤاد علام عن تحقيقات قضية 1965: الإخوان خططت للاستيلاء على الحكم بالعنف

نطق بكلمتين وتمتم قبل إعدامه.. اللواء فؤاد علام يروي كواليس التحقيق مع سيد قطب