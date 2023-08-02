 الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين الحشاني خلفا لها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين الحشاني خلفا لها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:46 ص

 قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

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