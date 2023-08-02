مدينة زويل: 70%؜ حد أدنى بهندسة زويل و65% للحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن الحد الأدنى للقبول بجامعتها بعد اجتياز المتقدمين لاختبار القبول.



وقال الدكتور محمود عبدربه ربه الرئيس التنفيذي للمدينة، إن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا والحد الأدنى لكل شهادة على حدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة وهي المصنفة في المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف التايمز البريطانية بفضل جودة التعليم بها على أن يكون الحد الأدنى للقبول كالتالي:



- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي

(هندسة وعلوم) ٧٠٪؜ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها.

- الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية ٨٥٪؜.

- كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي ٦٥٪؜ للثانوية العامة رياضيات.

- ٧٠٪؜ الثانوية العامة علوم والشهادات الاجنبية ٨٠٪؜.



وبالنسبة لكلية إدارة الأعمال التي تستقبل الدفعة الأولى فسيكون الحد الأدنى للقبول بها ٦٠٪؜ علمي وأدبي ثانوية عامة والحاصلين على الشهادات الأجنبية ٧٥٪؜.



وأضاف الدكتور محمود عبدربه، أن المدينة حريصة على تقديم أفضل خدمة تعليمية بمعايير علمية وبتكلفة دراسية في متناول الأسرة المصرية وتقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول، فضلا عن المنح الجزئية للمتفوقين بمجموع ٢٣٢ منحة بفضل دعم المؤسسات الوطنية المصرية.



ولفت إلى 4 برامج دراسية في مسار العلوم والهندسة حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET.