ليبيا تسعى لتأمين حدودها الجنوبية بسبب التطورات في النيجر والسودان

بحث عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع قيادات عسكرية إمكانية تشكيل قوة من الجيش والأجهزة العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة مع السودان والنيجر.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن اللافي التقى الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، واللواء نوري شراطة آمر ركن حرس الحدود، واللواء عبدالفتاح البلوق مدير إدارة العمليات في الجيش، حيث جرى "استعراض الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر".

ونقلت الوكالة، عن مصادر من المجلس الرئاسي قولها، إن اللافي شدد على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها، بالإضافة للتأكيد على الإسراع بتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.

وتشهد النيجر، التي تقع عند الحدود الجنوبية الغربية لليبيا انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم من قبل الجيش، فيما تحاول مساع إفريقية ودولية إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.

في حين لا يزال الصراع مستمرا في السودان، الواقع عند الحدود الجنوبية الشرقية من ليبيا، بين الجيش و"قوات الدعم السريع" هناك، وسط صعوبة تواجهها جهود الوساطة لحل النزاع الذي خلف مئات القتلى.