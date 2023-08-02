اللواء فؤاد علام عن تحقيقات قضية 1965: الإخوان خططت للاستيلاء على الحكم بالعنف

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنّه شارك في التحقيق مع أفراد جماعة الإخوان الإرهابية في قضية 1965 المعروفة بـ«قضية سيد قطب»، حيث كان الأخير القائد الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.

وأضاف «علام»، في حواره لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «القدر جمعني بمحمود العناني وجلال خاطر مرة أخرى، بعد أن تعرضت للضرب بسببهما على خلفية عدم انتخابهما في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، ولكن هذه المرة جمعني بهما القدر كمعتقلين يتم التحقيق معهما، وكنا 23 ضابطا بالإضافة إلى اللواء أحمد رشدي الذي أصبح وزير الداخلية بعد ذلك».

وتابع وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: «هذه القضية شهدت لأول مرة تحقيقات مع الإخوان على هذا المستوى من حيث العدد والقيادات، وكان على رأس أعضاء الإخوان الذين أُلقي القبض عليهم مأمون الهضيبي ابن حسن الهضيبي، وكان مأمون الهضيبي مستشارا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لعزله».

وأوضح: «في التحقيقات، كان من الواضح أن لدى الجماعة مخطط للاستيلاء على الحكم بالعنف، وأن يكون لديهم قوة عسكرية يمكنها مواجهة أي عمل مضاد من الشرطة أو حتى القوات المسلحة، الجماعة لم تكن تحمل السلاح».

وواصل: «ولكن كان لديها مخازن سلاح حتى يتم تسليم أعضائها وتدريبهم وإعدادهم لأي معركة مع أي قوة تناهضهم، وعلمنا هذا الأمر من التحقيقات بعد ضبط كمية محدودة من السلاح مع بعض العناصر، وهو ما قادنا إلى توقع أن يكون لدى الجماعة تسليح أكثر من الكمية المضبوطة، وأمكن معرفة أماكن المخازن».

وأشار إلى أن أحد المخازن كان في الإسماعيلية، وكشفت طفلة صغيرة سره، حيث كان اللواء أحمد رشدي يحقق معها، وقالت له إن عمها إسماعيل حسونة، وأبوها مصطفى حسونة، المسئولين عن تخزين السلاح في الإسماعيلية.

واستطرد: «كانا يخزنان بعض السلاح في قرية قريبة من المحافظة، ورميا جزءً كبيرا من السلاح في الترعة، وفي النهاية تمكنت الجهات المعنية من ضبط كمية من السلاح»، مؤكدًا أن خطورتها كانت كبيرة ولو وصلت للأفراد لأحدثت الجماعة خسائر بشرية ضخمة.