محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة العمل داخل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة العمل داخل المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة بشربين، والتأكد من مدى تأدية الخدمة للمواطنين، وعدم وجود أي معوقات.

ووجه المحافظ، بالمرور على المجمعات الخدمية بقرى شربين؛ للتأكد من رضا المواطنين بالخدمة المقدمة لهم، مشددا على ضرورة تأدية الخدمة على أكمل وجه وتأديتها بابتسامة.

وأكد المحافظ، أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها ضمن بناء رئيس الجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في جميع القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين، وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ؛ لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.