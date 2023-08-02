مناورات كورية جنوبية فرنسية تثير انتقادات الشمال: استفزاز عسكري

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم، فرنسا لإجراء مناورة جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية لأول مرة في الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري غير مقنع" يهدد أمن كوريا الشمالية.

ووجه ريو كيونج- تشول الباحث في الرابطة الكورية الأوروبية في بيونج يانج، الانتقادات في بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بعد أن بدأ البلدان التدريبات التي استمرت يومين، أمس الثلاثاء في قاعدة جوية في مدينة كيمهاي جنوب شرق البلاد.

وقال ريو: هذا عمل غير مسئول لتأجيج التوترات الحادة في شبه الجزيرة الكورية واستفزاز عسكري صريح يهدد أمن ومصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأضاف: "من الأفضل أن تتوقف فرنسا عن إهدار طاقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي. إذا استمرت في الركض بلا حذر في شبه الجزيرة الكورية، أكبر نقطة ساخنة، كما هو الحال الآن، فسوف تجد نفسها في وضع لا ترغب فيه".

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن الفريق الفرنسي جاء الأسبوع الماضي في إطار مهمة "بيجاس" المصممة لنشر أصول جوية في شرق وجنوب آسيا فيما تم وصفه بأنه دليل على التزام البلاد بالأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتضمن برنامج التدريب الثنائي الأول من نوعه بين القوات الجوية للبلدين تدريبات على التزود بالوقود الجوي، بالإضافة إلى رحلة مشتركة تهدف إلى إحياء ذكرى تضحيات قوات الأمم المتحدة التي شاركت في الحرب الكورية 1950- 1953.