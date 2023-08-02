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تحدث محمد الصباحي حكم الساحة عبر برنامج الريمونتادا عبر قناة المحور عن أقرب أصدقاءه من اللاعبين، مشيرا إلى أنه لا يوجد بما يسمى الاحتواء في كرة القدم.

وجاءت أبرز تصريحات الصباحي خلال حديثه على النحو التالي..

وقال الصباحي عبر قناة المحور:":طارق حامد و سعد سمير أقرب أصدقائي بين اللاعبين".

وأكد الصباحي إن إدارة المباراة جزء من مهمة الحكام ولا يوجد ما يسمى (احتواء). وواصل:"كلاتنبرج قال لنا ليه لا تعلنوا على انتمائكم .. أنا راجل اشجع نيوكاسل".

وأكمل:"على حد علمي.. تعيينات الحكام للمباريات وراء رحيل كلاتينبرج.. كلاتينبرج وبيريرا لم يتخيلوا أزمة مستحقات الحكام وشعروا بالصدمة بسبب هذه المشاكل".

وأضاف:" منذ ٩ أشهر ولم نحصل على راتبنا ومن المطلوب مننا إنه نعمل بشكل جيد طول الوقت".

وأكمل:" انفصال الحكام عن اتحاد الكرة بداية طريق تصحيح المسار.. نحن نكلم رؤساء الأندية تفتح لينا الملاعب من أجل أن نتمرن ".

وأتم:"أشكر مستر بيريرا على تمسكه بإدارة لقاء القمة بحكام مصريين".