أحمد موسى: نفسي صلاح يسيب ليفربول ويروح السعودية النهاردا قبل بكرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على التقارير الصحفية، التي ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الذي استحوذ مؤخرا على أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي - وضع خطة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أفضل لاعبي العالم موجودون الآن في الدوري السعودي، مثل: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، وساديو ماني، وغيرهم.

واستطرد: «أنا شخصيًا نفسي صلاح يروح السعودية النهاردا قبل بكرة، لأن مدرب ليفربول يورجن كلوب، ظلم صلاح ولم يتعامل باحترافية معه في موضوع شارة الكابتن، كان لازم صلاح يكون القائد هذا العام، لكن المدرب منح الشارة للمدافع ڤان دايك».

وذكر أن نجم الكرة المصري الأقدم في ليفربول، وله بصمة هائلة مع النادي الإنجليزي، معقبًا: «أتمنى صلاح يسيب ليفربول ويروح يلعب في الدوري السعودي؛ ردًا على ما فعله المدرب كلوب، صلاح رقم واحد وأهم واحد في ليفربول، هل يليق التعامل معه بهذا الشكل؟!».

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي استحواذ «مؤخرا» على أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وضع خطة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وفي سياق آخر، وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة للنجم المصري محمد صلاح، بشأن شارة القيادة في الموسم الجديد.

وقال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: «كان علي أن اتخذ القرار بشأن قادة الفريق في الموسم الجديد، ومع وجود فيرجيل فان دايك لم يكن الأمر صعبا، لأنه لديه كل صفات القيادة، بالتأكيد هو أفضل قائد في الدوري الإنجليزي الممتاز».