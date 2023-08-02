فيرمينيو يسجل هدفان ومحزر يسابق الزمن في خماسية الأهلي

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حقق الأهلي السعودي فوزًا معنويًا على نظيره الشمال القطري (5-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن معسكر الراقي الإعدادي الخارجي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

شهدت المباراة مشاركة فيرمينو ورياض محرز بعد أن وقع نجم ليفربول السابق ونجم مانشستر سيتي السابق على عقود انتقالهما لصفوف الأهلي.

سجل خماسية الأهلي فيرمينو (هدفان)، والوافد آلان سان ماكسيمان، والبديلين عبدالباسط هندي وفهد الرشيدي، خلال الدقائق 37 و51 و68 و74 و86.

صحيفة عكاظ السعودية أشارت إلى أن النجم الجزائري رياض محرز يسابق الزمن للوصول لأعلى مراحل التأقلم مع فريقه الجديد الأهلي السعودي.

ويحاول محرز منذ انضمامه لمقر تحضيرات الأهلي في النمسا الوصول لأعلى معدل بدني وفني حتى يكون جاهزًا بنسبة 100% للمنافسات الرسمية.

ويواصل الأهلي تحضيراته من معسكره في النمسا للموسم الجديد الذي ينطلق في 11 من أغسطس الجاري.

المباراة الأولى للأهلي في الدوري السعودي ستكون أمام فريق الحزم بالجولة الأولى من دوري روشن والمقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.