سوناك يهاجم منتقديه ويدافع عن خططه بشأن الوقود الأحفوري

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أصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن خططه "لبلوغ الحدود القصوى" لاحتياطيات المملكة المتحدة من النفط والغاز معقولة بوضوح ، فيما واجه انتقادات متنامية على خلفية التراجع عن تعهداته بشأن المناخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وواجه رئيس الوزراء انتقادات من قبل مناهضين لخططه ونشطاء وعضو كبير بحزب المحافظين من أنصار حماية البيئة بسبب إعلانه منح حوالي 100 ترخيص جديد لإستخراج النفط والغاز في بحر الشمال.

وأشار الملياردير والمستثمر العالمي أندرو فورست أنه قد يسحب أعماله من المملكة المتحدة إذا استمر الوزراء في الانخراض في أعطاء معلومات مضللة بدلا من إظهار "القيادة الملائمة".

لكن سوناك رفض هذه المخاوف حيث تم تحذيره من أن تخفيف السياسات الرامية لمواجهة أزمة المناخ "تثير استياء الناخبين الجدد".

