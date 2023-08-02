ديانا كرزون: نشعر بالفخر للبصمة المصرية في مهرجان جرش للثقافة والفنون

عبرت الفنانة ديانا كرزون، عن سعادتها بأن مصر هي ضيفة شرف مهرجان جرش للثقافة والفنون والأدب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، في فقرة فنية عُرضت اليوم الأربعاء، إن بلادها لها الفخر لأن تكون مصر لها بصمة في المهرجان سواء كضيفة شرف أو من خلال المشاركات الفنية.

وأضافت أنّ الكثير من الفنانين المصريين حرصوا على حضور المهرجان، بجانب مشاركة لافتة من قِبل دار الأوبرا، لافتة إلى أنّ هذا الأمر يمثل مصدر سعادة للأردنيين.

وأشارت إلى أنّ «جرش» يعتبر من أهم المهرجانات الفنية على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أنها حرصت كثيرا على الاستعداد للمهرجان على كل المستويات سواء فنيا أو من خلال الإطلالة.

وتحدثت عن الجديد في أعمالها الفنية، قائلة إنها ستشدو بأغنيتين جديدتين خلال حفلها الغنائي في المهرجان، وسيكون العرض الأول للأغنيتين على المسرح، وهما أغنيتا ولعانة وعالمنا عالي.