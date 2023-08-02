أمسية شعرية للنقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بنادي المنيا

نظم نادي المنيا الرياضي برئاسة عاطف عبد الجابر بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية حضرها كوكبة من الشعرباء والأدباء والكتاب.

وشهدت الأمسية حضور كل من: الشاعر الصحفي نادي حافظ، والشاعر محمد حسني إبراهيم، والفنان المطرب عهدي شاكر، ومحمد عبدالقوي نقيب الكتاب بالمنيا والكاتبة والأديبة ابتسام الدمشاوي، والدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرفة على الأنشطة الثقافية، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام قصور الثقافة بالمنيا، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية وذويهم.

وأكدت الدكتورة رحاب سراج حرص مجلس إدارة نادي المنيا على تنظيم واستضافة العديد من الندوات والأمسيات الفنية والثقافية في جميع المناسبات المختلفة، وعلى مدار الشهر، لدعم الحركة الثقافية، مقدمة الشكر لكافة الجهات المتعاونة مع النادي سواء كانت قصور الثقافة أو اتحاد الكتاب، وغيرها من الكيانات الفنية والثقافية الأخرى.