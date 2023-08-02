تحدث اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، عن التحقيق مع الإرهابي سيد قطب في قضية 1965، مؤكدًا: «مفيش مخلوق أذاه بكلمة، وكان يعامل كضيف وليس متهما خطيرا يرأس تنظيما مسلحا وإرهابيا».

وأضاف «علام»، في حواره مع مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «عندما تم القبض اصطحبته من مكان إقامته إلى التحقيق في سجن القلعة، وكان صامتا، حاولت أن أتكلم معه لكنه لم يتكلم أبدا، وأتذكر أنه نطق بكلمتين فقط».

وأشار إلى أن اللواء أحمد رشدي، تولى التحقيق معه لدى وصوله إلى سجن القلعة، كما شارك اللواء فؤاد علام في بعض أجزاء التحقيق.

ووصف الخبير الأمني، سيد قطب بأنه كان «داهية»، للدرجة التي جعلت فؤاد علام يعتقد أنه مدرب على كيفية مواجهة الاستجواب.

وأكمل: «كنا نسأله سؤال ويرد على قصة تانية وياخدنا فيها 10 دقائق أو ربع ساعة بحيث إننا منوصلش على نتيجة معه، وبالتالي كان يجبرنا على أن نسمعه لعله يخطئ في كلمة، لكنه لم يخطئ، وفي النهاية لم نصل إلى حقيقة ما إذا كان مدربا على مواجهة الاستجواب أم كان ما يفعله مجرد اجتهاد شخصي منه».

وروى أنه كان موجودا لحظة إعدام الإرهابي سيد قطب، مضيفًا: «كان صامتا، وقبل الوصول إلى مكان تنفيذ الإعدام، وأثناء وجودنا في السيارة التي نقلته، كان يشير إلى رأسه ويقول لي دي اللي فاضلة خدوها بقى».

واستطرد: «سيد قطب لم يتحدث نهائيا منذ اصطحابه من سجن أبو زعبل إلى سجن الاستئناف لتنفيذ الإعدام، وحتى عندما كان وكيل النيابة يقرأ الحكم عليه، وفقا للإجراءات المتعارف عليها، كان يتمتم ولا يجيب بأي شيء حتى دخل غرفة الإعدام».

وتابع: «ما يثار حول توجيهه رسالة لنا قبل إعدامه مجرد حكايات وهمية لا أساس لها من الصحة، سيد قطب لم يتحدث على الإطلاق واكتفى بالتمتمة فقط إلى أن أُعدم وانتهى الأمر، وادعاءات المظلومية من أنصاره للخداع والتضليل».