مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا في غرق مركب في أوغندا

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر انقلاب مركب شحن ببحيرة فيكتوريا جنوبي أوغندا.

وأوضحت الشرطة الأوغندية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الحادث وقع بسبب الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى إنقاذ تسعة من ركاب المركب البالغ عددهم 34، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

وتشهد بحيرة فيكتوريا باستمرار حوادث مماثلة، وغالبا ما تكون حصيلة الضحايا كبيرة؛ بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن المراكب، ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

وفي 2017 قضى 126 شخصا في غرق عبارة على الجانب التنزاني من البحيرة، وفي عام 1996 قضى نحو 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، التي تبلغ مساحتها 70 ألف كلم مربع، وتتشارك فيها تنزانيا وأوغندا وكينيا.