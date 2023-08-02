أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لازال ينتابه حالة من الضيق عندما يفكر في موضوع رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان سيكون في مكانة أفضل فنيا.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "رمضان لاعب كبير وامكانياته مميزة، وكان لدي تصور مختلف بشأن مستقبله مع النادي الأهلي وأن يكون من الكوادر الهامة، وكان قائد للمنتخب الأوليمبي في مرحلة معينة، وقبل رحيله لاحظت عليه العصبية والدليل مشكلته مع أليو بادجي وقتها".

وأضاف: "سمعت أن رد بشكل غير متوقع في تلك الأزمة بشأن الخصم من مستحقاته، كنت أشعر أن رمضان صبحي أنه مثل نجلي، وكان يتحدث معي للعودة إلى الأهلي وشعرت أن ارتباطه بالنادي لا يحتمل المناقشة، وهذه الأمور يجب أن يعلمها الجميع بأن الدنيا تتغيير من وقت لآخر".

وأكمل: "لا استطيع أن اغلق الباب أو افتحه أمام رمضان صبحي، لكن هل ما فعله يمكن التسامح معه أم لا، هناك اعتبارات معينة، لا يجب أن نقوم بطرح أسئلة افتراضية".

وواصل:"الناس ترى أن رمضان صبحي مكانه الأهلي، وهو السبب في الحديث الدائم عن عودته، هناك أفعال قامت بترك علامات عند الجمهور مثل (الاشارات الخاصة عند تقديمه في بيراميدز) بالصمت". وزاد: "إمام عاشور مثلا اعتذر وكرر اعتذاراته وهو في الزمالك وميتيلاند، وتم التسامح معه لان غير مسموح له بالخطأ وهو موجود في النادي الأهلي".

وأكد: "ليس من حقي فتح الباب أو غلقه أمام رمضان، كنت أتمنى بقائه في النادي الأهلي، ولو سألني عن الطريقة التي يريد بها الخروج كنت وجهت له نصائح معينة، كان من الممكن أن يوضح الأمر بشكل أفضل، وأن يترك الباب مفتوح للعودة، هناك أمور خرجت عن الإدارة، بعد استفزاز الجمهور". وأردف: "لدي حالة غيرة على أي نجم يرحل عن الأهلي ، قمنا بانفاق مبالغ كبيرة لاستعارته وكنا سننفق مبلغ أكبر لضمه، ولم نقصر معه، هو كان يعيش أمر معين لم نراه، الكابتن الخطيب نفسه كان يضع رمضان صبحي تحت رعايته، كان ضمن خطة مستقبلية كبيرة".

وأتم: "الأهلي قادر على تعويض أي لاعب، والسوق يمتلئ مواهب، لكن كنا نتمنى استمرار رمضان صبحي، رحيله ضايقني كثيرا، وتساءلت كثيرا عن الأسباب، الأمور المالية لم تكن كبيرة للدرجة التي تجعله يرحل بهذا الشكل