بكين تشهد أعلى معدلات هطول للأمطار منذ 140 عاما

شهدت العاصمة الصينية بكين، أعلى معدلات هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة، اليوم الأربعاء، تسجيل قياس بلغ 744.8 ملليمترا من مياه الأمطار في أحد مناطق العاصمة، خلال الفترة بين مساء السبت وصباح الأربعاء. ويأتي ذلك بالمقارنة مع الرقم القياسي الآخر الذي تم تسجيله في عام 1891، خلال هبوب عاصفة قوية، والبالغ 644 ملليمترا.

وأسفرت الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، عن مقتل 20 شخصا على الأقل في بكين ومقاطعة خيبي المجاورة منذ يوم السبت الماضي. وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بمقتل 11 شخصا على الأقل في بكين. كما سقط 9 ضحايا آخرين في مقاطعة خيبي التي تحيط بالعاصمة.

ولا يزال هناك أكثر من 10 أشخاص آخرين في عداد المفقودين حتى اليوم الأربعاء.

ويأتي هطول الأمطار الغزيرة نتيجة للعاصفة الاستوائية دوكسوري.