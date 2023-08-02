تايلاند: غرق 4 سائحين في 5 أيام بسبب الأمطار الموسمية بحزيرة بوكيت

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غرق أربعة سائحين، قبالة ساحل جزيرة بوكيت التايلاندية الشهيرة خلال خمسة أيام.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأربعاء، عن الشرطة قولها إن سائحين غرقا بسبب تيار مياه قوي في شاطئ كارون الشهير على الساحل الغربي أمس الثلاثاء.

وكان الرجلان تجاهلا حظرا على السباحة، وتحذيرات برفع الأعلام الحمراء على الشاطئ.

وتم إنقاذ ثالث كان يواجه صعوبة في السباحة.

ويوم الأحد، غرق سائح تايلاندي في شاطئ سورين، بينما توفي سائح سنغالي يوم الجمعة في شاطئ فريدوم.

يذكر أن تايلاند تشهد حاليا موسم الأمطار، وبشكل خاص في بحر أندامان، حيث تقع جزيرة بوكيت، يكون موسم الأمطار الغزيرة مصحوبا بأمواج شديدة.

وغالبا ما يقلل السائحون من أهمية المخاطر أثناء زيارة بوكيت، أكبر جزيرة في تايلاند.