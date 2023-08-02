سياحة الإسكندرية: طفرة سياحية في الحركة الوافدة من الولايات المتحدة

قال علي المناسترلي، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، إن الفترة الحالية تشهد طفرة سياحية بمختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر نظرًا لكثرة الطلب على زيارة الدولة خلال الفترة الحالية.

وأشار المانسترلي، إلى أن هناك جهودًا مكثفة من القطاع السياحي الرسمي والخاص لتحقيق هذه الطفرة في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة خلال الـ7 أشهر الماضية، لافتًا إلى أن الوسط الغربي الأمريكي منطقه جاذبة للسياحة لمصر.

جاء ذلك خلال احتفال الدكتور السفير سامح أبو العينين القنصل العام لمصر بشيكاغو، وولايات وسط الغرب الأمريكي بالعيد الوطني لمصر، وذكرى 23 يوليو، حيث شارك في الاحتفال علي المناسترلي كضيف شرف الحفل، في إطار دعم الاقتصاد والسياحة بمصر خصيصًا في ضوء انعقاد الحفل بالمتحف المصري الفرعوني وسط الآثار المصرية في قلب جامعهً شيكاجو، وانبهار الحاضرين من الجاليات المصرية، والعربية والإفريقية والمسئولين الأمريكيين بالحضارة المصرية الفرعونية العريقة.