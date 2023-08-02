الكرملين: مستعدون للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب فور تنفيذ شروطنا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فور تنفيذ شروطها.



وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، ردا على سؤال حول استعداد موسكو للعودة إلى المفاوضات بشأن استئناف الصفقة: "موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب فورا. ولكن بعد أن تنفذ شروط روسيا".



بدورها، قالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة نما إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات اتفاق سمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا "لم نر أي دليل على ذلك حتى الآن".



وقالت غرينفيلد، في تصريحات لها، إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية سيتعين عليهم العودة إلى هذ الاتفاق"، مضيفة: "لاحظنا مؤشرات على أنهم قد يكونون مهتمين بالعودة إلى المناقشات. لذا سننتظر حتى نرى مدى احتمال حدوث هذا بالفعل".



وأعلنت روسيا انسحابها من الصفقة وسحب الضمانات الأمنية اعتبارا من 18 يوليو الماضي، مشيرة إلى عدم تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عنها.