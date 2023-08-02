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تظاهرات وإضرابات في نيجيريا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 4:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 4:30 م

شهدت مدن نيجيرية تظاهرات، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وارتفاع الأسعار، كما دعي المواطنون للإضراب تعبيراً عن رفضهم لقرار إلغاء دعم البنزين، وللمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجور.

وقادت النقابات العمالية هذه التظاهرات، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بارتفاع الأسعار في مدن مثل لاجوس وولاية بيالسا النفطية، وكذلك المدن الشمالية مثل كانو وكادونا، وفقا لوكالة رويترز.

وبعد أداء الرئيس بولا تينوبو اليمين في 29 مايو الماضي، أطلق جملة من الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم بعض المواد، والذي كلف البلاد 10 مليارات العام الماضي.

وتم الترحيب بالإصلاحات من قبل المستثمرين، ولكن النقابات تعتبرها سبباً في ارتفاع التكاليف بنسبة ملحوظة، وذلك في ظل معدلات التضخم العالية التي يواجهها النيجيريون منذ ما يقرب من عقدين.


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