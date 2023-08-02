ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل مصوغات في المنيا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات في المنيا.

تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا، بلاغا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية - مقيم بدائرة المركز- بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه (شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخص وزوجته ونجله وكريمته - مقيمون بدائرة المركز - وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.