حبس متهم بقتل شخص بدافع السرقة في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخص له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شخص عمدًا، وذلك بعد أن شعر به عند قيامه بسرقة مسكنه.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على المسروقات، وإفادتها بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وأقوال شهود العيان، وبيان تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع المؤدية للعقار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص مقتولًا، ومُكبل اليدين داخل الشقة محل سكنه، والكائنة في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليه، تم التوصل إلى هوية المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، حيث ألقى القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، حيث دلف إلى شقة المجني عليه، بقصد السرقة، ولدى استشعاره به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعي وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وقام بالاستيلاء على بعض الأجهزة، ومحتويات الشقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين له، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

التتبع